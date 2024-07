Teatro e mistero - Due radiogialli di Agatha Christie a cura della Compagnia della voce

Lo spettacolo Teatro e Mistero al Giardino di via la Nunziatina di Pisa giovedì 4 luglio ore 21. Per la prima volta in Toscana con la Compagnia della Voce formata da attori e attrici di varie città italiane. I due racconti di Agatha Christie sono stati appositamente scritti per la radio negli 50. La Associazione culturale Noa di Iglesias propone uno spettacolo inedito e molto interessante basato soprattutto sull'ascolto delle bellissime voci degli interpreti che insieme ai suoni e rumori rapiscono gli spettatori per tutta la durata dello spettacolo di circa un'ora e mezzo. Col patrocinio e contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa. Ingresso libero ma è consigliata la prenotazione al Giardino di via la Nunziatina.