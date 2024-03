'Teatro in', aspettando la Festa della Donna a Terricciola

Giovedì 7 marzo, alle ore 21.00, si terrà presso l’Enoteca di Terricciola, via Roma 49, l’Evento di Comunità 'Sempre', un’iniziativa in occasione della Festa della Donna a cura del Teatro di Bo’ all’interno della Stagione 'Teatro in' in co-progettazione con il Comune di Terricciola.

'Sempre' sarà un incontro-laboratorio che vedrà tutte le partecipanti e i partecipanti uniti nel celebrare le Donne attraverso la loro Storia, la loro Arte e tutto ciò che è Bellezza Sempre. L’ingresso è a offerta, tutta la cittadinanza di ogni età è invitata a partecipare.



“Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo. Ti meriti un amore che spazzi via le bugie, che ti porti l’illusione, il caffè e la poesia”.



Nella stessa occasione sarà presentato il Concorso Fotografico 'Terricciola delle Donne', un’iniziativa del Comune di Terricciola che mira a celebrare le donne che hanno vissuto e vivono nel paese, evidenziandone la Storia, l’Identità e la Lotta contro gli stereotipi di genere.



Per partecipare si invita a confermare la propria presenza al 351.5944009 (anche Whatsapp).