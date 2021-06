'Come si chiama lo spettacolo? Pensaci': arriva la prima del progetto di teatro inclusivo

È arrivato al suo secondo spettacolo il progetto di teatro inclusivo realizzato dall'Associazione Italiana Persone Down Onlus Pisa insieme a Lamberto Giannini, regista della compagnia Mayor Von Frinzius, e finanziato da Fondazione Pisa. Ad andare in scena è 'Come si chiama lo spettacolo? Pensaci', titolo che rimanda molto al gioco artistico che si nasconde dietro alla pipa di Magritte. Allo stesso modo lo spettatore si pone la domanda: si tratta davvero di uno spettacolo o no? Quest'ultimo ha realmente un titolo o si tratta di qualcosa privo di nome? Uno spettacolo emozionante in cui i numerosi attori della compagnia daranno vita ad un corpo unico. Corpo che avrà l'obiettivo di disvelarsi davanti al pubblico travolgendolo e raccontando davvero chi è, con la consapevolezza che in quel momento non serviranno spiegazioni.

L'evento, gratuito, è rivolto a tutto il territorio pisano. A seguire un'apericena organizzato da TiCucinoBio della cooperativa sociale Alzaia. Ci saranno posti contingentati e applicate tutte le norme sulla sicurezza anticontagio. Per iscriversi sarà necessaria l'iscrizione tramite la pagina facebook dell'evento " https://www.facebook.com/ events/544485730054608/?ref= newsfeed " o contattare il numero 349 1478849

A portare a Pisa per il secondo anno consecutivo il metodo della compagnia livornese Mayor Von Frinzius è il regista Lamberto Giannini insieme a Irene Morini, regista nonchè attrice livornese. La realizzazione di questo vero e proprio tentativo artistico è stato possibile anche grazie all' aiuto di Maria Rosa Pagano, operatrice dell'Aipd che segue il progetto nella parte pratica (nonché partecipante della compagnia), di Claudia Maggauda coordinatrice del progetto e Mattia Benassi, organizzatore dell’evento insieme a tutta la squadra degli operatori Aipd. Un progetto teatrale nato durante una riunione il 6 ottobre. Da li sono cominciate le prove e gli incontri online della compagnia, che si chiama 'Il Nome della Compagnia'.

Partecipano gli attori: Bendinelli Davide; Bettini Leonardo; Cavaliere Andrea; Cinus Luca; Corbasa Maria Chiara; Del Rosso Matteo; De Sensi Fabrizio; Furlan Margherita; Gagliardi Matilde; Gamberi Annalisa; Simone Gionfriddo; Grande Giorgio; La Fauci Cristiana; Mugnaini Virginia; Pagano Maria Rosa; Pardini Valentina; Porciani Giulia; Soldaini Omar; Vettore Irene.

