Guardistallo, al Teatro Marchionneschi la commedia in vernacolo 'I consoceri di Ripafratta'

Domenica 15 ottobre, alle 17 al Teatro Marchionneschi di Guardistallo, andrà in scena lo spettacolo 'I consoceri di Ripafratta' della compagnia teatrale vernacolare L'urtimi arrivati, che torna dopo la commedia 'L'assegno d'accompagnamento'. La compagnia, nata nel 2020, ha riscosso grande successo nei teatri di Livorno, Guardistallo, Vicopisano, Cecina e Pisa con i precedenti spettacoli e si presenta ora con una nuova commedia scritta da Luigi Bertoni con la collaborazione di Milena Pardini.

La regia è della stessa Milena Pardini, che interpreta, inoltre, la parte di Dirva, una signora livornese, madre di Mario (Axel Tonfoni), la quale, insieme al marito Pilade, grande tifoso del Livorno (Federico Del Nista), deve ricevere i nuovi consuoceri pisani di Ripafratta: Ottavina ( Edoardo Pera) e Jolando (Raffaele Forgione) insieme alla figlia Angelica (Ludovica Chelini), promessa sposa di Mario. La nonna di casa Ofelia (Grazia Cecere) è un'arzilla vecchietta che non perde occasione per dire la sua e rispondere per le rime ad Amelia (Cinzia Giannoni), la pettegola del palazzo, amica di casa, che non perde invece occasione per esaltare le doti del figlio Celestino (Riccardo Campopiano). Ma non tutto va come i pisani speravano... Accompagnamento musicale di Adriana Donati.

Info

Per informazioni: 324.9587563