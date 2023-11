'Robe dell'altro mondo', al Teatro Nuovo torna Carrozzeria Orfeo

Carrozzeria Orfeo torna per il terzo anno consecutivo sul palco del Teatro Nuovo di Pisa con lo spettacolo 'Robe dell'altro mondo', in programma venerdì 10 novembre alle 21. Una pièce teatrale nata nel 2012 e oggi più attuale che mai con le sue ‘Paure Metropolitane': fobie e delle tensioni sociali che innegabilmente caratterizzano e condizionano la nostra quotidianità sono la chiave di un'opera tra le più visionarie di Carrozzeria Orfeo. Pregiudizio, intolleranza, sospetto, insicurezza, solitudine, censura e terrorismo ideologico sono elementi che costantemente influenzano un tessuto sociale sempre più fragile e disarmato. E allora in un mondo sul bordo del crinale, colpito da una profonda crisi economica, sociale e umana, e dove ogni via d'uscita sembra ormai perduta, l'unica speranza di salvezza sembra essere rappresentata dagli Alieni, da qualche tempo scesi sulla terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi.

Inizialmente percepiti come un miracolo, vengono quasi immediatamente demonizzati, strumentalizzati e, infine, perseguitati, da chi detiene il potere ed è privo di qualsivoglia interesse al cambiamento. I notiziari in sottofondo accompagnano la trama raccontando le contraddizioni e le distorsioni del nostro tempo, specchio di una società ridicola e invasiva, nella quale il fatto diventa notizia, la notizia pettegolezzo, il pettegolezzo verità.

Info

Biglietti: intero 15 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 13 euro; ridotto studenti e dipendenti dell'Università di Pisa e giovani sotto i 18 anni 10 euro.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/robe-dellaltro-mondo-carrozzeria-orfeo.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com.