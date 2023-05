Teatro Nuovo, concerto degli Esecutori di metallo su carta

Giovedì 4 maggio alle 21.30 arriva sul palco del Teatro Nuovo di Pisa un concerto live dalle tinte technicolor per la rassegna musicale a cura di Frequenze. I quattro sintetizzatori analogici del gruppo Esecutori di metallo su carta riprodurranno le dieci tracce di Mother Earth's Plantasia arrangiate e composte dall'artista americano Mort Garson nel 1976 sulla scia del movimento hippie californiano. Questo curioso signore decise di produrre un lavoro sonoro specifico per "la crescita delle piante". In copertina c'è uno schizzo naif di due personaggi stilizzati che attorno ad una specie di rampicante dentro ad un vaso sorridono felici: sembra l'etichetta di un diserbante. Ad implementare l'improbabile quadro concettuale c'è una scritta firmata "Dr. T.C. Singh, Department of Botany, Annamalai University India", infatti il disco dal pollice verde fu certificato da una ignota istituzione indiana… Saranno proprio gli Esecutori di metallo su carta, band composta da Sebastiano De Gennaro (sintetizzatore Korg MS20), Enrico Gabrielli (sintetizzatore Jen), Damiano Afrifa (sintetizzatore Roland Juno – DS) e Luisa Santacesarea (sintetizzatore Miltivox), a scavare nella storia musicale di questa rara perla della musica contemporanea e a farla conoscere al grande pubblico pisano in un live imperdibile.

