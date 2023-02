Teatro Nuovo, concerto degli Orientale Sicula

10-12 euro. L'ingresso allo spettacolo richiede la tessera di Binario Vivo, in biglietteria al costo di 3 euro ed è valida per l'anno solare in corso

Emozioni sonore, antiche, intensissime, con una scenografia immersiva, itinerario nella iconografia popolare di Sicilia. Prosegue la rassegna di 'Calendario Popolare' con Orientale Sicula in concerto venerdì 17 febbraio alle 21.30 al Teatro Nuovo di Pisa. Sarà il primo concerto dalla riapertura del Teatro in piazza della Stazione di un ricco cartellone di eventi che animerà la città nei prossimi mesi con tanta musica, teatro contemporaneo, danza, teatro per bambini e stand up comedy. Orientale Sicula è un trio di musica narrativa, né etnica né contaminata, che fa dell'origine siciliana dei componenti la trama su cui sviluppare il proprio racconto musicale.

Lo stile vocale, la ricerca melodica e del suono d'insieme, la lingua, sono indubbiamente e inequivocabilmente siciliani, e tratteggiano un ulteriore capitolo della millenaria rappresentazione isolana con gusto attuale, potenza e ritmo dirompenti. Il repertorio è disseminato di perle che guidano l'ascoltatore nel labirinto di un intero universo culturale e musicale. E' la Sicilia in tutte le sue sfaccettature: suoni, profumi, tinte forti, contraddizioni della terra bagnata dal Mediterraneo arricchiranno profondamente il live del gruppo Orientale Sicula. Sul palco Francesco Salvadore (voce, tamburi, chitarra), Marranzani Angelo Montalbano (chitarra, mandolino, ukulele, percussioni, voce) e Domenico Montalbano Basso (clarinetto, sax Soprano, friscalettu, percussioni, voci), ambasciatori della musica popolare in Italia e all'estero.

Prevendite on line: https://www.ciaotickets.com/biglietti/orientale-sicula-pisa. L'ingresso allo spettacolo richiede la tessera di Binario Vivo, in biglietteria al costo di 3 euro ed è valida per l'anno solare in corso. Per ulteriori informazioni: 3923233535