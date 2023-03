'CraCrà Punk', al Teatro Nuovo spettacolo per bambini e ragazzi

Domenica 2 aprile, al Teatro Nuovo di Pisa per la rassegna di teatro bambini e ragazzi a cura di Binario Vivo, andrà in scena 'CraCrà Punk', spettacolo di Giorgio Brunello e con Marco Lucci per tutte le età con una storia ricca di immagini, che si snoda in maniera comica e inaspettata. La storia inizia con un aereo che attraversa il cielo sopra il castello di re Punch III e della regina Giuditta, è la cicogna Tiresia che finalmente porta il principino. "Ma perché non atterra? Dove va?" L'aereo vola tra le nuvole, la cicogna si è addormentata sui comandi e si risveglierà con un botto al Polo Nord, ma senza il fagotto. Poco distante da lì, Ada –la signora Morte–, avvolta nel suo elegante vestito bianco, nota un neonato abbandonato fra la neve. Sulle prime prova ad ignorarlo, ma il suo cuore inizia a battere come non aveva mai fatto prima, si avvicina e lentamente si abbandona al suo sogno: diventare mamma…

Info

Biglietti: 8 euro.

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/cracra-punk.

Botteghino del teatro: aperto martedì, mercoledì e giovedì 16-19 oppure a un'ora dallo spettacolo.