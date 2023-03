'Emozionarsi in danza', al Teatro Nuovo 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza'

Domenica 26 marzo, alle 16.30 al Teatro Nuovo di Pisa in occasione della rassegna 'Emozionarsi in Danza', andrà in scena 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza', lo spettacolo liberamente ispirato ai racconti dello scrittore del Mali Amadou Hampâté Bâ e adatto a tutti i pubblici, in particolare a famiglie e bambini. La produzione è della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor , riconosciuta dal Ministero della Cultura (FUS) e dalla Regione Toscana come Residenza Artistica.

La storia di una giovane ragazza, veloce come una gazzella, che vive in un villaggio africano. Una notte le appare in sogno la vecchia zia Akima che l’ha cresciuta nei suoi primi anni di vita e le chiede di andarla a trovare perché si sente prossima alla morte. Gazela attraverserà deserti e villaggi per raggiungerla e durante il suo viaggio incontrerà alcuni animali molto particolari: il camaleonte, il pipistrello, lo scorpione, l’otarda. Ciascuno di loro ha un segreto da rivelarle e durante il cammino saranno tanti i segni interpretabili nel loro significato diurno e notturno, positivo e negativo. Al termine del viaggio Gazela incontrerà una vecchia cenciosa (lo spirito della Saggezza) che le rivelerà il significato dei simboli che ha incontrato e questa rivelazione emozionerà Gazela, ma anche il pubblico.

Regia e coreografia sono firmate da Flavia Bucciero. Danzatrici interpreti Alice Covili e Leila Ghiabbi. Il nuovo allestimento dello spettacolo si arricchisce del suggestivo fondale video dell’artista e scenografo Antonio Panzuto. La rassegna con la direzione artistica di Flavia Bucciero poi proseguirà con 'Omero/Odissea' di Antonio Panzuto/TAM di Padova (14 aprile). Infine, il 5 maggio è previsto 'Dialoghi impossibili.Merini/Campana' la nuova produzione della Compagnia Con.Cor.D.A./ Movimentoinactor e a seguire il 19 e 20 maggio l’attesissimo Festival 'Primavera di Danza' che porterà a Pisa le performance di giovani coreografi emergenti.

Info

Biglietti: intero 8 euro, ridotto bambini 6 euro. Info: movimentoinactor.promozione@ gmail.com. Prevendita su www.ciaoticket.it.

Informazioni e prenotazioni: Con.Cor.D.A. Whats app 3338914798, Teatro Nuovo Tel. 3923233535