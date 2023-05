'Emozionarsi in danza', al Teatro Nuovo in scena 'Dialoghi impossibili'

Uno straordinario e commuovente omaggio a due indimenticabili artisti: Alda Merini e Dino Campana. Il racconto di un incontro mai avvenuto nello spazio e nel tempo tra la poetessa e il poeta che ci appaiono così lontani eppure così vicini. 'Dialoghi impossibili. Merini/Campana' è la nuova produzione della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor in scena venerdì 5 maggio alle 19.30 al Teatro Nuovo di Pisa nell'ambito della rassegna 'Emozionarsi in Danza'. Uno spettacolo scritto e diretto da Riccardo Monopoli e Flavia Bucciero - che ne sono anche interpreti insieme a Iolanda Del Vecchio e a Fausto Paparozzi - che si ispira alla vicenda umana e letteraria di Alda Merini e Dino Campana, due voci tra le più intense della poesia italiana del '900. Alda Merini nasce a Milano nel 1931, giusto un anno prima che Campana muoia, giusto in tempo per prendere il testimone di una sensibilità artistica estrema che si sviluppa per tutta l'esistenza sul filo della follia. Dino Campana, nato a Marradi nel 1885, ma che molto ha frequentato strade, monti, città, manicomi, Università tra la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Liguria traendone immagini fortemente contrastate o impressionistiche nei suoi scritti.

'Dialoghi impossibili. Merini/Campana' mette in relazione due opere che si parlano anche a distanza: "La presenza di Orfeo" opera prima di Alda Merini e "Canti Orfici" l'unica frammentaria ma grandiosa opera di Dino Campana, mostrandone le analogie. Uno sguardo che si perde nell'universo immenso. le vicende personali lette in trasparenza con la natura, la bellezza dei paesaggi, del mare, dei monti, delle piccole cose, delle persone semplici e, al tempo stesso, il contrasto con l'idiozia del mondo, l'esperienza di vivere interamente in bilico tra lucidità e follia. Ad accomunarle profondamente, sono quei "21 grammi" quel piccolo peso (che Alda Merini citava) che ognuno di noi perde al momento della dipartita. Ed è proprio la danza a dare consistenza e materia alla poesia, a quei "21 grammi" dell'anima, ai pensieri e alle aspirazioni dei due artisti. Il disegno luci dello spettacolo è di Riccardo Tonelli.

'Emozionarsi in Danza" chiuderà i battenti con l'attesissimo Festival 'Primavera di Danza' che porterà a Pisa le performances di giovani coreografi emergenti il 19 e 20 maggio.

(foto in pagina Luigi Catalano)

Info

Biglietti: intero 10 euro, ridotto bambini 8 euro. Ticket acquistabili anche direttamente in teatro a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Info: movimentoinactor.promozione@ gmail.com

Prevendita su www.ciaoticket.it