Teatro Nuovo, 'La Nona' apre la rassegna 'Emozionarsi in danza'

Venerdì 10 febbraio, alle 21, si alza il sipario del Teatro Nuovo su "Emozionarsi in danza", la rassegna a cura di Flavia Bucciero. Primo appuntamento con "La Nona. Quel che resta di noi e della terra", lo spettacolo della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor costruito sulle note della IX Sinfonia di L.W.Beethoven, con gli interventi di musica elettronica di Antonio F. Di Stefano, danzano: Andrea Arionte, Iolanda Del Vecchio, Pauline Manfredi, Fausto Paparozzi. Nella coreografia Flavia Bucciero celebra un nuovo incontro rigenerativo tra l'uomo e la natura, offrendoci una potente riflessione sulla mancanza di armonia che crea malattia e morte. La consapevolezza che nulla può tornare com'era in origine, ma tutto deve necessariamente trasformarsi in qualcosa di diverso, di più evoluto sia nelle relazioni uomo-natura che in quelle tra gli uomini, attraversa tutta l'opera, lanciando un messaggio forte: è necessario passare attraverso la sofferenza e la morte, intesa come catarsi, per dare luogo a un nuovo ordine.

Info

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro

Informazione: movimentoinactor.promozione@ gmail.com

Prevendita su www.ciaoticket.it