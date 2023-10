'Maratona popolare', al Teatro Nuovo serata folk

Riparte 'Calendario Popolare', la rassegna di musica folk, world e popolare del Teatro Nuovo di Pisa. Il primo appuntamento è venerdì 3 novembre alle 21 con 'Maratona popolare' al teatro in piazza della Stazione 16. Una notte speciale in cui si alterneranno in scena numerosi artisti del panorama folk e world toscano per una vera e propria maratona di ottima musica e grande autenticità artistica. Protagonisti della serata saranno Lisetta Luchini, La Serpe d'oro, Maria Piscopo e Francesco Salvadore, Coro Controcanto Pisano, il Trio Malandrinu, i Cantografi e il Coro dal repertorio internazionale Goccia di Voci. Negli anni hanno calcato il palcoscenico del Nuovo straordinari personaggi della World Music italiana: dalla cantrice Lucilla Galeazzi ai suoni ancestrali dei Fratelli Mancuso, dal sound intriso di napoletaneità antica e nuova di Nando Citarella all'esplorazioni sonore all'organetto del pistoiese Riccardo Tesi.

Info

Ingresso unico: 5 euro.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/maratona-popolare-no-stop-musica-folk

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com