'Viva Santa Liberata!', spettacolo-concerto sulla femminilità al Teatro Nuovo

Due donne, Matilde e Maria, con gli strumenti della Dea: i tamburi, i cunti e le voci raccontano del lungo viaggio di Liberata, Stella Diana, che parte da molto lontano. Lo spettacolo in forma di concerto "Viva Santa Liberata!" andrà in scena venerdì 17 marzo alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa. In scena due grandi interpreti Matilde Politi e Maria Piscopo che intrecciano storie, danze e canzoni tra la terra di Sicilia e la Campania per ridare voce alla Grande Madre. Liberata, Stella Diana, diadema della vita, donatrice di legge e detentrice delle ossa, vaga incerta tra Cagliari, Siviglia, Creta, Napoli, Tindari. Ora, non è più, ma resta attaccata ad una figura ibrida, in attesa di un riscatto che non viene, in attesa di una voce che si elevi oltre le altre a svelare la verità dietro il panno dell'ignoranza.

Info

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/viva-santa-liberata. Al botteghino del teatro martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19 o a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo.

Informazioni: 392 3233535