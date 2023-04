'Il seme magico', spettacolo per bambini al Teatro Nuovo

Domenica 23 aprile alle 16.30 nuovo appuntamento con il teatro per bambini. In scena 'Il seme magico' di Marco Cantori (compagnia Teatro Perdavvero), uno spettacolo che prende ispirazione da un'antica leggenda cinese. Sul palco del Teatro Nuovo di Pisa Cantori e Pietro Traldi con musiche originali di Diego Gavioli e Marco Cantori.

La trama. C'era una volta nella lontana Cina un vecchio imperatore, che non sapeva a chi lasciare il trono perché non aveva eredi. Decise allora di dare un semino ad ogni bambino dell'impero: "Il bambino che, dopo aver coltivato il suo semino, porterà il fiore più bello, diventerà il nuovo imperatore". Li è un bambino che vive in un paesino di campagna ed è bravissimo a coltivare i fiori. Così anche lui partecipa al concorso ma, quando ormai è il momento di mostrare il suo fiore all'imperatore, Li si ritrova con un vaso ancora vuoto, mentre gli altri bambini hanno coltivato dei fiori fantastici…

Info

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/il-seme-magico