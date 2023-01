Teatro Nuovo, Carrozzeria Orfeo porta in scena "Thanks for Vaselina"

Giovedì 26 gennaio, alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, Carrozzeria Orfeo porterà in scena un cult per i 10 anni dal suo debutto, dal titolo "Thanks for Vaselina". Uno spettacolo che ha girato i più grandi teatri d'Italia, strappando applausi fragorosi e ottenendo il favore della critica. Thanks for Vaselina racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli "ultimi" e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento, genitori disperati e figli senza futuro combattono nell'istante che è concesso loro per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l'amore, in un continuo movimento tra realtà e assurdo, sublime e banale.

Per l'associazione Binario Vivo si tratta di un ritorno a casa dopo una prima parte della stagione teatrale itinerante "Teatro Necessario". Il cammino dell'associazione di promozione culturale, che per anni ha animato il Teatro Nuovo di Pisa, continua riaprendo il sipario del Teatro di piazza della Stazione e riallacciando antiche e nuove connessioni. Binario Vivo rinnova così la sua mission: porsi come presidio culturale nel quartiere di Mezzogiorno.

(foto in pagina Laila Pozzo)

Prevendite https://www.ciaotickets.com/ biglietti/thanks-vaselina (altrimenti in vendita al botteghino del teatro a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo).

Informazioni: 392.3233535, teatronuovo.binariovivo@gmail. com