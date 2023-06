Palaia, torna la rassegna di teatro popolare 'Mauro Monni'

Ad aprire ufficialmente il sipario dell'estate palaiese torna l'appuntamento con la rassegna teatrale dedicata a Mauro Monni, quest'anno alla sua 25esima edizione. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Palaia e organizzata da Intesa Teatro Amatoriale con il Gruppo Teatrale "La Tartaruga" di Forcoli e "Four Red Roses" di Castelfranco di Sotto, conferma la sua vocazione popolare, mettendo in scena spettacoli di prim'ordine, con quattro rappresentazioni da Sabato 1 a Domenica 9 Luglio, con inizio alle 21:30. Ad ospitare la rassegna quest'anno una nuova location, quella del Borgo di Colleoli, scenario perfetto per trascorrere piacevoli serate sotto il cielo stellato in compagnia dell'arte teatrale.

Il programma

Sabato 1 luglio "Prestazione occasionale" a cura dell'Associazione "Teatro Futura" di Firenze, con una commedia brillante, dai temi moderni e attuali, che porterà il pubblico a riconoscersi nei protagonisti.

Martedì 4 luglio "La sposa sono io" messo in scena dal Gruppo "La Tartaruga" di Pisa, regia di Luca Dieci, una vera e propria commedia degli equivoci, tra battute esilaranti e ripetuti colpi di scena.

Giovedì 6 luglio "Funny money", conosciutissima e divertentissima commedia del genio della risata Ray Cooney, a cura di "Zona Teatro Libero" di Pistoia, regia di Giacomo Bardi.

Domenica 9 luglio con "Da giovedì a giovedì" a cura del Gruppo "La Tartaruga" di Forcoli, regia di Fabio Galardi, due atti brillanti di Aldo De Benedetti dal finale a sorpresa.

Info

Gruppo Teatrale La Tartaruga - Forcoli

Sito Web: www.teatropopolare.it – Tel. Prenotazioni: (+ 39) 340 1619695