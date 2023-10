San Miniato, al Quaranthana in scena 'Casa Romantika'

Nell'ambito dell'undicesima edizione della rassegna Sognare Teatro Famiglie organizzata dal Teatrino dei Fondi, domenica 5 novembre, alle 17 al Quaranthana, andrà in scena 'Casa Romantika' di David Bianchi e Riccardo Rombi, con David Bianchi "Giulivo", uno spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarci, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Protagonista è Roman, un Clown pescatore ubriacone, allergico all'acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua barca/carrello, su un'isola di plastica.

Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fantasia, un'isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole ma con l'arte immaginifica del circo. Visionario, malinconico, romantico come solo un Clown sa essere, Roman si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente. Moderna versione di un Robinson Crusoe dei giorni nostri, saprà ricostruire un intero mondo da quello che altri hanno gettato via: quattro pali che diventano una casa, una tovaglia che fa da tetto, mantello, ombrello e una tanica di benzina che saprà far divampare una Romantika storia d'amore…

Info

Ingresso: adulti 7 euro, bambini 5 euro.

Prenotazione: 370 – 3687878 / 0571 462835 - comunicazione@ teatrinodeifondi.it