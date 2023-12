San Miniato, al Quaranthana lo spettacolo 'I greci, gente seria! Come i danzatori'

Intero 12 euro, ridotto 11 euro (riduzioni under 25 e over 65)

Prezzo Intero 12 euro, ridotto 11 euro (riduzioni under 25 e over 65)

Venerdì 8 dicembre, alle 21:30 al Quaranthana, andrà in scena 'I greci, gente seria! Come i danzatori' della compagnia riminese Quotidiana.com, spettacolo vincitore della sedicesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche "Dante Cappelletti" 2022, ideazione, drammaturgia e messa in opera Roberto Scappin e Paola Vannoni.

Danza come prova di resistenza? O forse pensiero prova di resistenza. Pensiero e danza hanno un elemento in comune: il rigore. Il rigore conduce a degli esiti, che rappresentano il compimento, l’approdo. Senza il quale manchiamo di senso. Lo sapevano i greci, definendosi "mortali". Stavo danzando. Stavo pensando. Una prova di resistenza. Quando si viene sorpresi a non far nulla e ci si giustifica dicendo "stavo pensando…", non si viene forse derisi, in qualche modo silenziosamente sbeffeggiati? Lo spettacolo ripensa al rapporto tra il pensiero, l’astrazione e la dimensione della corporeità, fa riflettere sul conflitto tra la forma e il contenuto.

La stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato conferma la natura di piccolo teatro d’arte, organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è uno spazio multiculturale, dedicato alla creazione degli spettacoli, all’ospitalità di artisti in residenza, alle stagioni teatrali e alla formazione e propone spettacoli di qualità, di altissimo livello nel panorama teatrale. È un teatro intimo, di dialogo e confronto, che ha fatto della sua perifericità una sua peculiarità e che accoglie e coltiva gli spettatori con un percorso di vivace riflessione e approfondimento.

(foto in pagina Michele Tomaiuoli)