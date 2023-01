Pontasserchio, al Teatro Rossini il clown Ugo Sanchez

Sabato 14 gennaio, aIle 21.15 al Teatro Rossini di Pontasserchio, si apre la stagione di Teatro Circo 2023 curata da Antitesi Teatro Circo con "Ugo Sanchez wants to play", spettacolo adatto a tutti di e con Guido Nardin. L'artista Guido Nardin, clown professionista, vanta collaborazioni internazionali, non solo con il suo personaggio Ugo Sanchez Jr, ma è stato anche scelto (unico italiano ndr), insieme ad altri cinque artisti clown europei, per portare in scena lo spettacolo pluripremiato a livello mondiale “Slava's Snow Show”.

Con una formazione multiforme, che spazia dalla musica alla giocoleria, dal mimo all'acrobazia, Guido, da vita ad un clown molto corporeo e fisico, fuori dagli stereotipi, che parla, senza parole, ad adulti e bambini; infatti, abilità comunicativa del corpo, tempi comici perfetti e presenza scenica, trionfano sulla parola, a dimostrazione del fatto che il vero linguaggio umano che ci accomuna non è fatto di discorsi ma di gesti.

Lo spettacolo narra di vicende dell'uomo, solo con le proprie difficoltà, manie, fallimenti e idee geniali, che trova il modo di risolvere le situazioni con leggerezza e giocosità, riuscendo sempre a stupire il pubblico, nel caso di “Ugo Sanchez wants to play”, un semplice calzino diventa la metafora di un'ancora di salvataggio. Risate e puro divertimento assicurati!

Info

Biglietti: intero 10 euro, ridotto (over 65, allievi Antitesi, allievi formazione RóRò) 8 euro, bambini 4/12 anni 6 euro. I titoli sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro a partire da 1 ora prima dell'evento nelle giornate di spettacolo.

Info e prenotazioni: teatrorossini@gmail.com - 353.3518078