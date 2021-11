Teatro inclusivo: al Verdi il 'Derby' per l'evento di beneficenza Aipd Pisa Onlus

Finalmente dopo due anni tornerà al Teatro Verdi di Pisa l’evento di beneficenza di AIPD Pisa Onlus, uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi destinati alle attività di educazione alle autonomie e ai progetti di inclusione sociale, scolastica e lavorativa rivolti a bambini, giovani e adulti con sindrome di Down.

Quest’anno saliranno sul palco ben due compagnie teatrali che includono persone con disabilità e non: la pluripremiata compagnia livornese 'Mayor Von Frinzius' e la emergente compagnia pisana 'Il Nome della Compagnia' nata da un’idea di AIPD Pisa Onlus in collaborazione con il regista Lamberto Giannini e Irene Morini promotori a Pisa del metodo Mayor Von Frinzius. Una realtà teatrale che esiste da 25 anni ed una ramificazione di quella che è la sua filosofia ed il suo metodo di fare teatro si incontreranno per la prima volta sul palco del Teatro Verdi di Pisa venerdì 26 novembre alle ore 21 e porteranno in scena in versione ridotta i rispettivi spettacoli: 'Aungenblick, non ora' e 'Come si chiama lo spettacolo? Pensaci!'.

L’evento che prende il nome di 'Derby' è realizzato grazie al contributo di Comune di Pisa, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci filiale di Pisa, Compagnia Mayor Von Frinzius e Fondazione Pisa che sostiene il laboratorio teatrale. A presentare l’iniziativa stamani, martedì 9 novembre a Palazzo Gambacorti, Pierpaolo Magnani, Assessore alla cultura, Sandra Munno Assessore alla disabilità, Patrizia Paoletti Tangheroni, Presidente Fondazione Teatro di Pisa, Sandro Del Rosso, Presidente Onorario AIPD Pisa Onlus, Lamberto Giannini, Regista di MVF e di 'Il Nome della Compagnia', oltre a Irene Morini, aiutoregista di 'Il Nome della Compagnia', Rachele Casali regista 'Mayor Von Frinzius', Silvia Angiolini e Marianna Sgherri, 'Mayor Von Frinzius'.

"Si tratta di un’iniziativa molto bella - dichiara Pierpaolo Magnani - che fa comprendere come il teatro e la cultura in genere possano rappresentare un valido strumento di inclusione, consentendo a chiunque di poter esprimere liberamente la propria personalità. Abbiamo fortemente voluto questa serata e siamo felici di poter vedere questi ragazzi esibirsi su un palcoscenico importante come quello del Teatro Verdi".

"L’appuntamento - dice Sandra Munno - ci offre l’opportunità di riflettere a 360 gradi sui temi legati alla disabilità e sulle migliori modalità per valorizzare le caratteristiche e le competenze individuali di ogni persona, sviluppando al massimo le potenzialità di ognuno. L’arte da questo punto di vista è uno strumento fantastico che consente di esprimere liberamente quello che ciascuno di noi ha dentro".

"Condividiamo con l’associazione Von Frinzius - aggiunge Patrizia Paoletti Tangheroni - la convinzione che l’integrazione non è mai a senso unico. Come Fondazione Teatro Verdi abbiamo cominciato un percorso insieme al dottor Del Rosso e questo spettacolo, molto bello e di alto livello, è un altro tassello che si aggiunge al percorso intrapreso".

"Con grande piacere sponsorizziamo questo spettacolo - afferma il responsabile marketing di BCC Castagneto Carducci, Angelo Scuri - per avvicinare l’immagine del nostro Istituto a questa splendida iniziativa. Accompagniamo la realtà livornese della Mayor da molti anni e sappiamo quanta qualità riescono ad esprimere con questo teatro inclusivo e siamo felici di avvicinarci a AIPD di Pisa per la realizzazione di un progetto analogo consapevoli dei benefici che ne derivano da un punto di vista sociale e culturale".

Biglietti

Come e dove acquistare i biglietti: la prevendita iniza da martedì 2 novembre

Botteghino del Teatro Verdi: da martedì a sabato ore 11-13/il martedì, giovedì, sabato anche ore 16-18 (festivi esclusi). Servizio telefonico tel. 050 941188: da martedì a sabato ore 9-11/il martedì, giovedì, sabato anche ore 14-16 (festivi esclusi)

acquisto on-line 24h24 su www.vivaticket.com e punti-vendita del Circuito Vivaticket

Costo dei biglietti: 1 settore: platea 15 euro 2 settore: palchi I-II-III ordine 12 euro 3 settore: galleria e loggione 8 euro; ridotto per gli studenti (solo palco terzo ordine, galleria, loggione): 5 euro; ridotto per Under 16 anni (tutti i settori): 5 euro

Per informazioni contattare L’AIPD Pisa onlus al numero 050.48689