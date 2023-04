Teatro Verdi, in scena 'L'amore del cuore'

Con 'L'amore del cuore' di Caryl Churchill, venerdì 28 aprile alle 21, il Teatro Verdi di Pisa conclude la Stagione di Prosa 2022 – 23. Nella produzione firmata Lacasadargilla e La Fabbrica dell'Attore-Teatro Vascello la regia di Lisa Ferlazzo Natoli porta in scena un singolare testo sull'attesa, una storia familiare punteggiata da fatti e incidenti non esplicitamente legati tra loro, ma percorsi tutti da una stessa preziosa inquietudine, in cui l'ordinaria perversità dell'istituzione familiare è letteralmente ‘gettata in scena'. Gli attori protagonisti sono Tania Garribba, Alice Palazzi, Francesco Villano e Fortunato Leccese; le luci portano la firma di Omar Scala, i costumi quella di Camilla Carè, i suoni di Alessandro Ferroni. Le immagini sono di Maddalena Parise.

"C'è una famiglia, con i genitori Alice e Brian, la zia Maisie, il figlio Lewis, che aspetta il ritorno dall'Australia della sorella maggiore Susy - spiega la regista Lisa Ferlazzo Natoli -. Mentre quest'attesa accade (l'arrivo di Susy sembra realizzarsi tre volte e dunque forse nessuna è vera) emergono inquietanti ricordi del passato. Saranno veri?: una relazione adulterina di Alice, un misterioso cadavere in giardino. Si svelano così tensioni irrisolte: il rapporto dei genitori con il figlio, le paure notturne di Maisie, gli accenni a una possibile pulsione incestuosa di Brian per la figlia, il suo desiderio auto-cannibalistico confessato in un crescendo angoscioso e orgasmatico".

Lisa Ferlazzo Natoli è regista e autrice. Collabora con i maggiori teatri e istituzioni italiane. Con il suo ultimo lavoro When the Rain Stops Falling vince i premi UBU e della Critica come miglior regia. Caryl Churchill è tra le maggiori drammaturghe di lingua inglese, autrice di numerosi testi teatrali e radiodrammi rappresentati in tutto il mondo. Vince numerosi premi. Fra le opere maggiori si citano "Cloud Nine", "Top Girls", "Far Away", "Sette bambine ebree".

Acquisto biglietti: botteghino (aperto giovedì con orario 11-13 e 16-19, venerdì con orario 11-13); servizio di biglietteria telefonica (050.941188) attivo giovedì con orario 9-11 e 14-16, venerdì 9-11; online sul sito www.vivaticket.com. Servizio informazioni: 050.941111.