Tradizioni storiche, al Teatro Verdi 'La sconfitta di Borea'

Mercoledì 22 marzo, alle 21.15, al Teatro Verdi andrà in scena lo spettacolo 'La sconfitta di Borea - cantata per soli, coro e orchestra di Antonio Salieri', organizzato dall'assessorato alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa in collaborazione con l'associazione culturale Vox Humana. Questo il cast: Rachael Jane Stellacci, soprano; Claudio Mugnaini, basso; coro Città di Pisa; Orchestra dell'Università di Pisa; Manfred Giampietro, direttore

Info

L'appuntamento è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal sito https://www.eventbrite.it