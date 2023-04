'Pizz’n Zip', concerto scenico per famiglie al Teatro Verdi

Sabato 22 aprile, alle 18 al Teatro Verdi, ultimo appuntamento con la Stagione Family and Kids che la direzione artistica della Fondazione Teatro di Pisa ha espressamente programmato per le famiglie e i bambini. Dopo i due consecutivi 'tutto esaurito' e l'alto gradimento dei titoli precedenti ("Mozart in equilibrio" e "Il Piccolo Principe") l'aspettativa è alta anche per Pizz'n Zip, il concerto scenico prodotto da Lucerne Festival con Eleonora Savini (violino) e Federica Vecchio (violoncello), vere beniamine del pubblico dei giovanissimi anche su Youtube. La regia è di Pietro Gaudioso, costumi e scenografia di Rosamaria Francucci, Elisabetta Dagostino, Andrea Sostero.

Lo spettacolo, assai richiesto in numerosi teatri d'Italia dove ha conquistato il pubblico di ogni età, è impostato come un tipico concerto da camera, ma con toni leggeri, umoristici e clowneschi. Il programma spazia dalla musica classica a quella moderna e contemporanea. In Pizz'n'Zip nulla va come dovrebbe: mancano gli archi per suonare, i cavi elettrici non funzionano, e il pedale della loop station – un marchingegno capace di riprodurre e registrare suoni – sembra impegnarsi per boicottare lo spettacolo.

Riuscirà il duo a terminare il concerto senza fare fiasco? Le due musiciste, oltre a suonare, recitano, cantano e ballano, mostrando come le idee e le intenzioni possano essere espresse chiaramente senza bisogno di aggiungere parole. Un virtuosismo, reso con ironia e leggerezza, che permette a qualsiasi spettatore, ancor di più ai bambini, di vivere in prima persona l'immenso mondo di emozioni e sfumature che la musica sa offrire.

Le protagoniste

Federica Vecchio ha studiato al conservatorio di Santa Cecilia di Roma e si e? diplomata nel Conservatorio di Perugia. Ha collaborato con numerose orchestre, ensemble cameristici e spettacoli teatrali. È membro del quartetto femminile Sharare? e dell' ottetto di violoncelli Edone. Con Marzia Ricciardi e Dosto ha fondato un nuovo trio teatrale/musicale, Musicomici, riscuotendo grande successo in "Italia's Got Talent" 2013 e portando il proprio show, "Allegro con Trio", in vari teatri italiani.

Eleonora Savini si è diplomata nel Conservatorio di Santa Cecilia in Roma e ha conseguito il Master of Arts in Music Performance in quello di Lugano. È impegnata a tempo pieno nel teatro musicale e vinto diversi premi internazionali. Ha collaborato con Musica- Impulscentrum voor Musiek (Neerpelt), e partecipato allo sviluppo dell' Atelier "Babelut Parcours", per bambini dagli 0 ai 3 anni. I suoi show sono in continua diffusione nelle più importanti sale da concerto europee (KKL Luzern, Elbphilharmonie Hamburg, Philharmonie Luxembourg, Wiener Konzerthaus, Kölner Philharmonie).

Info

Biglietti: se ne consiglia l'acquisto direttamente al botteghino del Teatro (aperto dal martedì al sabato con orario 11-13; martedì, giovedì e sabato anche il pomeriggio ore 16-19) o chiamando la biglietteria telefonica allo 050.941188 (attiva dal martedì al sabato con orario 9-11; martedì, giovedì e sabato anche il pomeriggio con orario 14-16). L'acquisto è possibile anche online su www.vivaticket.com. Per informazioni: 050.941111.