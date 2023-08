Teatro Verdi, spettacolo sul matematico De Giorgi

Si intitola 'Verba manent. Canto per Ennio De Giorgi' lo spettacolo che l'associazione culturale URA teatro mette in scena al Teatro Verdi di Pisa lunedi? 4 settembre dalle 21 in occasione del XXII Congresso dell'Unione Matematica Italiana (dal 4 al 9 settembre presso la Scuola Normale Superiore e l'Universita? di Pisa).

Ennio De Giorgi, tra i piu? grandi matematici che l'Italia abbia avuto, ma anche uomo di grandi passioni culturali e umanitarie, viene raccontato sul palco da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomano, ideatori di un progetto che debutta proprio a Pisa e che e? ispirato dal libro Uno spirito puro. Ennio De Giorgi, genio della matematica, del giornalista e scrittore Andrea Parlangeli.

Nato a Lecce nel 1928, per molti anni professore alla Normale di Pisa, Ennio De Giorgi aveva la capacita? di sciogliere la complessita? di certe teorie con eleganza e semplicita?, doti che tutto il mondo accademico gli riconosce tutt'oggi. E? stato un matematico di fama internazionale: fu lui a risolvere per primo uno dei problemi fondamentali della matematica, il diciannovesimo di Hilbert, precedendo di poche settimane la soluzione che ne diede il grande matematico John Nash. La genialita? di De Giorgi andava di pari passo con la sua umanita?, la sua sincerita? e l'assoluta apertura verso il mondo. Come ebbe a dire lui stesso a piu? riprese: “La scienza senza la sapienza e? nulla”.

'Verba manent' e? in coproduzione con il Dipartimento Matematica dell'Universita? di Pisa, la Scuola Normale Superiore, l'UMI (Unione Matematica Italiana). Lo spettacolo sara? seguito da una conversazione con la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini (autrice tra l'altro di “Attrito della vita. Indagine su Renato Caccioppoli matematico napoletano”, 2022) e Andrea Parlangeli sulla “difficolta? di scrivere la biografia di un matematico” .

Info

L'ingresso e? gratuito su prenotazione dal sito della Scuola Normale: www.sns.it