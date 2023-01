Vicopisano, al Teatro di via Verdi il libro e la mostra "Vite spezzate" di Paolo Mansolillo

Per celebrare la ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria, che commemora la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau (avvenuta il 27 gennaio), il 20 gennaio, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, sono previsti due appuntamenti (mentre sono sold out da giorni le due repliche dello lo spettacolo di Teatro Inbìliko, L'Ultimo Zazou). Alle 10 le classi terze della Scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi incontrano lo scrittore e fotografo Paolo Mansolillo, autore del libro e del reportage fotografico in alcuni campi di sterminio, in particolare quello di Auschwitz-Birkenau, e rappresentanti delle associazioni Aned Pisa e Anpi Vicopisano. Alle 18, sempre a Teatro, il libro "Vite Spezzate" di Mansolillo, alla sua presenza, sarà presentato dalla Consigliera alla Cultura del Comune di Vicopisano Elena Pardini, con la partecipazione di Anpi Vicopisano. Sarà inaugurata, inoltre, la mostra fotografica omonima, nel foyer del Teatro. Ingresso libero e gratuito.

"Ripercorrere il cammino della Memoria è un dovere a cui nessuno dovrebbe sottrarsi - dice la Consigliera Pardini - lo si deve all’infinita schiera di persone che hanno incontrato e affrontato l’inimmaginabile orrore della perdita di libertà, di identità, di vita, a chi, strappato alla quotidianità, ha vissuto l’abominio dei campi di sterminio; è anche però una esperienza necessaria seppur spesso straziante a generare in ognuno di noi quella consapevolezza che può diventare l’efficace vaccino che ci renda attenti a percepire e riconoscere i pericolosi segnali che, se ignorati, potrebbero condurci a rivivere le terribili esperienze del passato".

"'Vite spezzate' - continua la Consigliera - è un libro prezioso perché ci narra le testimonianze dei tanti che hanno 'incontrato', alcuni come vittime altri come accorati spettatori. i luoghi della criminale, l'allucinante e meticolosa organizzazione dei campi di sterminio…parole e immagini che si imprimeranno negli occhi, nella mente e nel cuore generando quelle emozioni dolorose eppure benefiche e capaci di renderci migliori".

"Abbiamo preso spunto da questo bel libro, letto tra l'altro anche dalla Senatrice a vita Liliana Segre, alla quale abbiamo dato la cittadinanza onoraria - continua il Vicesindaco con delega alla Memoria, Andrea Taccola - perché riporta le testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno fatto il pellegrinaggio ai campi. Tra questi anche Beatrice Fiscante, del nostro Comune. La nostra Amministrazione ha sempre partecipato ai pellegrinaggi Aned, che sarà presente con Massimo Fornaciari, e continuerà a farlo, insieme agli studenti del nostro Istituto che ci fanno vivere con ancora più emozione questa esperienza. Stiamo, inoltre, raccogliendo una serie di ricordi e testimonianze dei ragazzi delle nostre scuole che sono stati ai campi, per scritto, in video ecc. e presenteremo presto questo 'collage' di Memoria, scaturito dalle loro sensazioni e riflessioni. Tutto il possibile perché sia davvero mai più".