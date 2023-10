Vicopisano, spettacolo di solidarietà al Teatro di via Verdi

Nuovo spettacolo comico-musicale del Gruppo Scacciapensieri di San Giovanni alla Vena, il 28 ottobre alle 21, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano. Un altro evento di solidarietà promossa da questi artisti e artiste veramente eclettici, capaci di commuovere, far ridere e coinvolgere il pubblico in ogni loro esibizione, gag, numero... uno spettacolo nello spettacolo. Stavolta le offerte saranno donate a "Rondine, città della pace", un piccolo borgo toscano dove, da oltre 25 anni si costruisce la pace, appunto. La donazione sarà impiegata per per sostenere una borsa di studio a favore di un ragazzo o di una ragazza proveniente da un paese in guerra, nell'ambito di un percorso formativo di due anni nella "Cittadella della Pace".

Info

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione scrivendo a: scacciapensieri.sg@gmail.com

Per informazioni è possibile telefonare a Giuliano: 370/3627581.