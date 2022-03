Appuntamento con la prosa al Verdi: in scena 'Il Purgatorio. La notte lava la mente'

Federico Tiezzi torna ad allestire, in modo totalmente nuovo, gli spettacoli dedicati alle tre cantiche e basati sulle drammaturgie allora create da Edoardo Sanguineti (Inferno), Mario Luzi (Purgatorio) e Giovanni Giudici (Paradiso). Il progetto parte con 'Il Purgatorio. La notte lava la mente', il testo che elaborò, per Tiezzi e la sua compagnia, Mario Luzi, uno dei più grandi poeti della seconda metà del Novecento. Tiezzi ha scelto di iniziare dal Purgatorio perché: "E' la cantica dell’amicizia e dell’arte: i personaggi sono soprattutto musicisti, pittori e poeti, l’arte è ciò di cui si discorre, l’arte è forse la strada della salvezza. Il Purgatorio è anche la cantica della speranza: quella speranza di cui il momento storico presente ha bisogno più di ogni altra cosa, quella speranza che è volontà di un mondo diverso e anelito e movimento verso una migliore coscienza della realtà. Quella speranza che è trasformazione e aspirazione al bene".

Lo spettacolo è programmato per sabato 26 marzo alle ore 21 e domenica 27 marzo alle 17. Durata: 2 ore e 10 minuti, senza intervallo. I biglietti hanno un costo variabile da 30 a 8 euro, sono in vendita presso il botteghino del Teatro, al servizio prevendita telefonica 050 941188 e online su www.vivaticket.com. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel. 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it.

Il cast

Testo di Mario Luzi

Drammaturgia Sandro Lombardi, Federico Tiezzi

Regia: Federico Tiezzi

Scene: Marco Rossi

Costumi: Gregorio Zurla

Luci: Gianni Pollini

Con: Alessandro Averone, Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Giampiero Cicciò, Francesca Ciocchetti, Martino D’Amico, Salvatore Drago, Giovanni Franzoni, Francesca Gabucci, Leda Kreider, Sandro Lombardi, David Meden, Annibale Pavone, Luca Tanganelli, Debora Zuin.

Lo spettacolo è cofinanziato e patrocinato dal Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Una produzione: Associazione Teatrale Pistoiese, Fondazione Teatro Metastasio, Compagnia Lombardi - Tiezzi, Campania Teatro Festival, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale.