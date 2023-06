Volterra, teatrodanza al Museo etrusco 'Mario Guarnacci'

Con il Patrocinio della Regione Toscana, il sostegno del Comune di Volterra, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e della Rete dei Teatri di Pietra, fa il suo esordio il 6 e 7 giugno MemoryCell#Dance Museum, un progetto ideato da MDA Produzioni Danza che si svilupperà in performance e workshop coreografici dedicati al patrimonio straordinario di arte e storia della Collezione Guarnacci, custodita nelle sale di Palazzo Desideri Tangassi. Realizzato dal Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra come anteprima della sua XXI edizione in partenza a luglio, il progetto nasce dall'idea del Maestro coreografo Aurelio Gatti di realizzare una relazione vitale tra il corpo del danzatore e i manufatti esposti; in ogni ambiente del Museo le danzatrici e la cantante-attrice interagiranno con le tematiche suggerite dai reperti: Cadmo che uccide il drago, il Ratto delle Leucippidi, la Stele di Avile Tite "l'Eroe" o la mitica Ombra della Sera. Nel corso delle due giornate il pubblico potrà seguire anche dei workshop tenuti dal Maestro Gatti e dalla danzatrice toscana Carlotta Bruni.

Gli artisti della prima tappa

Carlotta Bruni, Lucia Cinquegrana, Elisa Carta Carosi, Paola Saribas per la danza, la vocalist Chiara Meschini, le musiche originali del M°Marco Schiavoni, fotografia di Edoardo Boccali videomaker Sara D'Alessandro, direzione Aurelio Gatti

Programma

Martedi 6

#01 performance Ombra della sera, statuetta votiva, INVOCAZIONE (Bruni)

#02 performance Cadmo che uccide il drago bassorilievo RESPIRO (Cinquegrana/Saribas)

#03 performance Teseo e il Minotauro bassorilievo LA DIVERSITà (Saribas, Carta Carosi)

#04 performance il ratto delle Leucippidi, bassorilievo FUGA (Cinquegrana/Saribas/ Bruni/Carta Carosi)

#0B workshop Aurelio Gatti "Rito e Mito"

Mercoledi 7

#05 performance Ombra della sera, statuetta votiva, IL CONFINE

#06 performance la Sfinge, bassorilievo LUCE FATUA (Cinquegrana/Saribas/ Bruni/Carta Carosi)

#07 performance viaggio agli inferi, bassorilievo SIC FUIT ( Saribas/ Bruni )

#08 performance la stele di Avile Tite, L'EROE (Cinquegrana/Saribas/ Bruni/Carta Carosi)

#0A workshop Carlotta Bruni " Movimento e Materia"