'Tech jobs fair Pisa 2020'

Il TECH JOBS fair è l'evento annuale di incontro tra professionisti, neolaureati e aziende TECH. Quella di quest'anno è la terza edizione.



Ci sarà un percorso guidato che porterà i visitatori all’area del palco a piano terra dove i potranno ascoltare cosa si fa e come si lavora nelle varie aziende. La maggior parte delle aziende terrà infatti degli speech dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 fino al termine della giornata.



Sarà possibile incontrare i selezionatori ai desk delle aziende partecipanti, chiedere informazioni e candidarsi per le ricerche di personale in corso.



Oltre agli speech di presentazione delle aziende in cerca di personale sono in programma anche tre workshop formativi gratuiti con posti limitati prenotabili al sito della manifestazione.



10,00 - 11,30 - ‘Da 0 a App in un’ora’ - Workshop di Dimitri Giani per chi vuole iniziare a creare applicazioni iOS ma non ha idea di come fare.

12,00 - 13,30 - ‘Migliora la tua candidatura e mettiti in evidenza’ - Workshop di Lorenzo Pinna per presentarsi al meglio ai recruiter compilando e illustrando il proprio profilo, portfolio e CV online.

15,00 - 18,00 - ‘Facciamo co-design’ - Workshop di Marianna De Caro per sperimentare un nuovo modo di fare software e creare prodotti d'impatto.

Gallery