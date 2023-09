TEDx Lungarno Mediceo, il pre-evento al Cinema Arsenale

Giovedì 21 settembre alle 18:30 il cinema Arsenale, in sala Sammartino, ospiterà lo staff del TEDx Lungarno Mediceo per il pre-evento della terza edizione del format indipendente di conferenze che andrà in scena a fine novembre presso la Stazione Leopolda.

La serata sarà a ingresso gratuito e verrà suddivisa in più momenti: al networking che servirà a rompere il ghiaccio si accompagneranno giochi a premi che daranno la possibilità di vincere una maglietta TEDx Lungarno Mediceo. Si entrerà poi nel vivo del pre-evento, presentato da Salvatore Zappia, stand up comedian e co-fondatore di Locura Comedy, che porterà sul palco gli organizzatori di altri TEDx toscani (Firenze, Empoli, Lucca e Forte dei Marmi) i quali racconteranno perché hanno deciso di organizzare il format TEDx e in che modo sono riusciti a portarlo nelle proprie città, condividendo con il pubblico le loro esperienze. Infine, il momento più atteso del pre-evento, quando lo staff del TEDx Lungarno Mediceo svelerà il tema che sarà il filo rosso della serie di conferenze pisane e la data in cui l’evento vero e proprio avrà luogo: sarà così possibile decidere di prenotare il proprio posto, in quanto la capienza sarà limitata.

TEDx è un programma di eventi locali auto-organizzati che riuniscono le persone per condividere un'esperienza simile a quella di TED, l'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee che vale la pena diffondere, spesso sotto forma di brevi discorsi pronunciati da pensatori e personaggi di spicco. Anche il TEDx Lungarno Mediceo è quindi un evento organizzato autonomamente da uno staff di volontari, ispirandosi alla mission di TED e scegliendo temi e oratori in modo totalmente indipendente da TED.

La prima edizione delle conferenze TEDx Lungarno Mediceo risale al 2021 e ha avuto come tema 'Leaning Towards 2050': una serie di riflessioni su come sarebbe stato il 2050, l'anno che viene nominato sempre nei piani internazionali di contrasto alla crisi climatica, in quelli economici e diplomatici, immaginando un futuro che sembra lontano e provando a trovare il modo di progettarlo insieme. Per la seconda edizione, nel 2022, il focus è stato quello della nostra individualità riflessa “Attraverso lo specchio” e mostrata al mondo, mettendo in discussione tutto ciò che abbiamo sempre dato per scontato.

Il pre-evento di stasera sarà l’occasione perfetta per conoscere lo staff pisano che nel frattempo si è convertito in associazione, oltre che per incuriosire chi ha voglia di lasciarsi ispirare da grandi temi e farsi contaminare dalle idee: qualcosa che la terza edizione di TEDx Lungarno Mediceo renderà concreto molto presto.

Insieme al Cinema Arsenale, che mette a disposizione i suoi locali per la presentazione, anche lo staff della gelateria De’ Coltelli sarà al fianco dell’organizzazione del TEDx Lungarno Mediceo in qualità di sponsor della serata, che sarà infatti arricchita dalla loro offerta di gelati capace di soddisfare anche le richieste di consumatori vegani.