'Télamuré Tarantella Roots' in concerto al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Doppio appuntamento al Teatro Nuovo-Binario Vivo sabato 22 gennaio. Si parte il pomeriggio dalle 16.30 con il seminario il seminario di danza tradizionale dell'Alto Salento con Francesco e Giovanni Semeraro nei locali del Dopolavoro ferroviario.

Si prosegue alle 21 con il concerto dei Télamuré Tarantella Roots che sbarcano a Pisa per 'Calendario Popolare' direttamente da Parigi. Télamuré Tarantella Roots nasce nel 2008 dall'incontro di tre musicisti provenienti dal Sud Italia: i fratelli Francesco e Giovanni Semeraro, originari della Puglia, ed il calabrese France Rosa. Impregnati della tradizione musicale delle proprie terre d'origine, le loro strade s'incrociano a Parigi ed è qui, nei bar e nelle strade dei quartieri di Belleville et di Ménilmontant, che le loro rispettive esperienze si amalgamano in un bagaglio che costituisce il nucleo del loro repertorio: canti e musiche tradizionali, apprese oralmente nei propri luoghi d'origine e spesso trasmesse all'interno delle proprie stesse famiglie.

Biglietti al botteghino o online su https://www.ciaotickets. com/biglietti/telamur%C3%A9- tarantella-roots%C3%A0-pisa

Per info e prenotazioni contattare il numero: 3923233535 o 3926204561

Norme anti-Covid: Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2. In sala è prevista la capienza ridotta al 50% ed è garantito il distanziamento tra nuclei familiari distinti per uno spettacolo in totale sicurezza.