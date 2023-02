Tenebra questa è la mia vendetta - Serata evento al Cinema Arsenale

David Pratelli, poliedrico imitatore e artista a 360 gradi di origini pisane, conosciuto e stimato a livello nazionale dal pubblico televisivo e radiofonico per aver assunto le vesti di personaggi di sport, politica e spettacolo che nel corso degli anni sarebbero diventate straordinarie imitazioni, protagoniste di trasmissioni televisive delle principali reti nazionali.



Ma David Pratelli non è solo imitazione. Nel corso dei suoi trent'anni di carriera oltre ad aver vinto il Campionato nazionale degli Imitatori, aver presentato eventi, aver portato in scena spettacoli teatrali e live, essere stato la voce si diversi programmi radiofonici, nel 2014 ha fatto il suo esordio come scrittore con il romanzo Tenebra, un giallo horror che tratta dello scottante tema del femminicidio, e riedito nel 2022 con il titolo TENEBRA VENDETTA SEPOLTA.



Da questo romanzo è stato tratto il film TENEBRA QUESTA E’ LA MIA VENDETTA per la regia di Giuseppe Di Giorgio, prodotto da Upgrade Film Production, coprodotto da Sky Gate Spa, con G. Di Giorgio, Enzo Stasino, Stefania Santececca, Matteo Prosperi, Gloria Anselmi nelle sale dal 25 novembre 2022.



Il 25 febbraio 2023 alle ore 18.30 ci sarà una serata evento al cinema Arsenale di Pisa (Vicolo Scaramucci 2) con la proiezione del film e a seguire l’incontro con il regista Giuseppe Di Giorgio e l’autore David Pratelli presenti in sala. Sarà possibile anche acquistare il libro con dedica personalizzata.







