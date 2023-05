Giardino La Nunziatina, Teresa Plantamura in concerto

Venerdì 26 maggio, a partire dalle 19.30 nell'ambito di 'Colpi di Grazia', la rassegna musicale dell'Associazione Metarock dedicata alle donne musiciste, si esibirà al Giardino La Nunziatina, Teresa Plantamura, cantautrice eclettica, a volte ironica, altre aggressiva, travolgente, melodiosa, dolce, con il suo nuovo album In Canto: nove canzoni, parole e immagini, 7 brani e un canto ripetuto due volte; soggetti enigmatici, figure dai volti cancellati e composte per frammenti, così come il tratto pittorico di Claudio Cargiolli che fissa l'immagine di copertina.

Teresa Platamura vive a Massa, si è esibita in vari contesti tra i quali il festival Metarock a Pisa, Metapollege Massa e Revolution Camp; il più grosso raduno degli universitari italiani. Significativa la partecipazione alla più importante rassegna dedicata alla chitarra acustica (Acoustic Guitar Meeting) e a prestigiose fiere dedicate alla liuteria e strumenti musicali quali Cremona Mondomusica e NAMN a Los Angeles. L'artista ha aperto concerti di Max Gazzè, Loredana Bertè, Levante e diviso il palco con artisti di varia estrazione e differente fama. Nel 2017 è uscito il suo primo album dal titolo L'arca dell'angelo.

Nel 2022 ha partecipato con un suo brano all'album Parole Liberate e ai concerti che seguono. Parole Liberate è un progetto che parte con un bando, creato dall'omonima associazione di promozione sociale, emanato dal Ministero della Giustizia: si propone ai detenuti di scrivere un testo che diventa canzone grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana. Pubblicato ad aprile 2022 da Baracca & Burattini/The Orchard, con immagine di copertina di Oliviero Toscani, l'album si è classificato al secondo posto come Targa Tenco 2022 ed è stato insignito del Premio Lunezia 2022.

Il 28 febbraio 2023 è uscito il singolo Finire per ricominciare che anticipa l'album In Canto, pubblicato il 9 marzo dall'etichetta Baracca & Burattini e distribuito in digitale da The Orchard – Sony music. Sul palco della Nunziatina, ad accompagnare la cantautrice ci saranno Davide Bellazzini (chitarra elettrica/acustica), Luca Silvestri (basso), Emanuele Badiali (batteria).

Colpi di Grazia nasce da un'idea dell'Associazione Metarock, ed è organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa. Prossimi appuntamenti in programma il 9 giugno con Arachel Dolphie e il 23 giugno con Serena Altavilla.