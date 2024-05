I 'Canti Naviganti di Teresa Salgueiro & Solis String Quartet al Festival Art View di Cascina

Domenica 12 maggio alle ore 21 in occasione del Festival Art view 2024 “Le donne nell’arte”, La Città del Teatro avrà l’onore di ospitare il concerto di Teresa Salgueiro, meravigliosa interprete internazionale, accompagnata per l’occasione dal Solis String Quartet e dal percussionista Rui Lobato.

Il suo esclusivo progetto “Canti naviganti” (due sole date in Italia) utilizza l'incontro fra la canzone napoletana e quella portoghese per raccontare e riaffermare, ancora una volta, l’importanza che la canzone e le culture popolari hanno nel mondo.



Il concerto, scelto in occasione del Festival Art View “Le donne nell’arte” che si terrà alla Città del Teatro da sabato 11 a domenica 19 maggio, ci offre l’eccezionale possibilità di incontrare una delle più grandi artiste della musica portoghese, ex componente e fondatrice dei Madredeus e negli ultimi 15 anni cantante solista, il cui talento le ha permesso di collaborare con personalità appartenenti alle più svariate espressioni artistiche, da Caetano Veloso a Coba, da Patrick Watson a Jose? Carreras, da Ma?rio Lu?cio a Carlos Paredes, a Lucio Dalla. Attrice nel film “Lisbon Story” di Wim Wenders, e solista principale nell’orchestra di “Silence, Night and Dreams” di Zbigniew Preisner (autore delle colonne sonore per i film di Krzysztof Kieslowski).



“Canti Naviganti”, nato dall’incontro tra Teresa Salgueiro e il Solis String Quartet, è uno spettacolo che celebra la vita, in cui si visita il 500 fino al secolo 900, passando in rassegna canti popolari e melodie immortali. In cui si cantano autori straordinari quali il grande E.A. Mario di Canzone Appassiunata e David Mourão-Ferreira di Barco Negro, leggendario fado composto da autori brasiliani e portato al successo da Amalia Rodriguez, poi si racconta l’irresistibile estro di Renato Carosone autentico precursore di una world music ante litteram, e si dialoga, ci si fonde con classici del fado e si continua con alcune composizioni originali del Solis String Quartet e Teresa Salgueiro generate dall’incontro e parte assolutamente importante nella struttura dello spettacolo.



Il Solis String Quartet che la accompagnerà, insieme a Rui Lobato alle percussioni, nasce dall’incontro di quattro compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (Violino), Gerardo Morrone (Viola), Luigi De Maio (Violino), Antonio Di Francia (Violoncello).

La loro proposta artistica è contraddistinta fin dagli esordi da una sapiente originalità in grado di mescolare jazz, world music, pop e musica contemporanea: una dote che li ha portati a collaborare con nomi illustri della scena internazionale. Tra questi spiccano Dulce Pontes, Andrea Vollenweider, Pat Metheney, Richard Galliano, Jimmy Cliff, Maria Joao, Omar Sosa, Hevia e Noa. Ma non mancano anche collaborazioni con i protagonisti della musica italiana come Claudio Baglioni, Ligabue, Gianna Nannini, Negramaro, Elisa, Adriano Celentano, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Daniele Silvestri, Ornella Vanoni, solo per citarne alcuni.



“Canti Naviganti”, è un omaggio alla cultura, e alle genti che l’hanno generata, e mantiene una sapiente leggerezza tipica delle espressioni artistiche eleganti e vuole raccontare e riaffermare, ancora una volta, l’importanza che la canzone e le culture popolari hanno nel mondo. Un concerto da non perdere per tutti gli amanti della musica.



Il concerto sarà ospitato all’interno del programma del Festival ART VIEW 2024 “Le donne nell’arte” (11-19 maggio), organizzato da Fondazione Sipario Toscana e sostenuto da Fondazione Pisa, un festival di respiro internazionale, unico nel suo genere, dedicato ad artiste che con la loro vita e le loro opere hanno trasformato il ruolo delle donne all’interno della storia dell’arte.



Domenica 12 maggio ore 21.00 Art View Festival

Teresa Salgueiro & Solis String Quartet con Rui Lobato

Canti naviganti



Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13

Circuito Ticketone e online

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI) www.lacittadelteatro.it