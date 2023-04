Ternana-Pisa, maxischermo al Giardino La Nunziatina

In attesa dell'inaugurazione, il Giardino La Nunziatina apre i cancelli agli sportivi: domenica 16 aprile, alle 16.15, verrà infatti trasmessa in diretta sul maxi schermo del parco la partita Ternana-Pisa, valevole per la 33esima giornata del campionato di serie B. Il match si potrà seguire sul ledwall di oltre 11 mq dello spazio eventi immerso nel verde in centro città, vicino a Corso Italia. Il successivo appuntamento sul maxi schermo con i nerazzurri è in programma il 23 aprile, sempre alle 16.15.

Info

L'ingresso è gratuito. Per la prenotazione dei posti rivolgersi invece al giardino o telefonare al 3487039623. Il punto ristoro sarà aperto con birra, bevande e panini.