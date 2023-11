Terra laica: si discute di Medio Oriente alla Domus Mazziniana

Un antidoto contro tutte le letture semplificatrici della violenza scatenatasi in Medio Oriente, come uno scontro millenario che affonda le proprie radici nella storia biblica, una ‘guerra santa’ tra civiltà tra di loro inconciliabili. È quello che propone, nell'ambito del ciclo Clioscopio, la Domus Mazziniana, giovedì 16 alle 17.30 con un incontro a partire dal volume di Arturo Marzano, docente all’Università di Pisa e tra i maggiori studiosi italiani della questione mediorientale Terra laica, comparso proprio nella collana “antidoto” che la casa editrice Viella propone come risposta alle troppe semplificazioni del dibattito pubblico in Italia e non solo.



Terra laica, il Medio Oriente, perché attraversata da problemi e fratture economiche, sociali, culturali, che solo forzando – come fanno gli opposti millenarismi in campo – possono essere ricondotte alla sola dimensione religiosa. E Terra laica, perché solo un approccio laico, basato sul riconoscimento dell’altro e delle sue ragioni, può aprire delle prospettive sul futuro, in Israele e in Palestina, ma anche in Libano o nella rivalità tra Iran e Arabia Saudita, con le sue ricadute nelle guerre civili di Yemen e Siria, che sono gli altri temi toccati da Marzano.





Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana (facebook e youtube)