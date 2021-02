Vulcani, terremoti e tsunami con il geologo Carlo Meletti e la sismologa storica Viviana Castelli

La Terra è un pianeta inquieto, in continuo movimento. Una ‘irrequietezza’ dovuta alla sua struttura interna, fatta di materiale caldo che risale verso la superficie o che si sposta lateralmente trascinando la parte sovrastante. Sono questi movimenti a generare vulcani e terremoti, fenomeni che si verificano in tutta la superficie terrestre e sul fondo degli oceani. Proprio ai vulcani e ai terremoti, senza dimenticare gli tsunami è dedicato il prossimo appuntamento della rassegna digitale ‘Warning. I grandi pericoli planetari’, fissato per mercoledì 3 marzo in diretta streaming a partire dalle ore 15. Saranno ospiti a Palazzo Blu il geologo Carlo Meletti, direttore della sezione di Pisa di INGV, da oltre trent’anni si occupa di sismologia storica, valutazione della pericolosità sismica e di educazione al terremoto, insieme con Viviana Castelli, sismologa storica che ha lavorato per il Gruppo Nazionale del CNR per la difesa dai terremoti, con una lunga esperienza nelle ricerche storiche per ricostruire gli effetti dei terremoti del passato a fini di mitigazione del rischio sismico. I due relatori affronteranno il tema della ‘Terra inquieta’ dal punto di vista di come nascono e si manifestano i fenomeni sismici, del ruolo dei vulcani rispetto all’avverarsi dei terremoti ma anche degli strumenti a disposizione per difenderci da questi grandi eventi naturali spesso estremamente pericolosi e dannosi.

L’evento può essere seguito in diretta dal sito di Palazzo Blu (palazzoblu.it) dal sito di Warning (warning.palazzoblu.it) e dagli account Facebook e Youtube di Palazzo Blu. Il pubblico può inviare domande per i relatori usando il form predisposto su warning.palazzoblu.it. oppure durante lo streaming attraverso Facebook.

Warning è un progetto di approfondimento scientifico e divulgativo, rivolto alle scuole e al pubblico. Una iniziativa ideata e curata da Franco Cervelli, Sandra Leone ed Enrico Mazzoni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Pisa e realizzata grazie alla collaborazione di Palazzo Blu e con il contributo di Fondazione Pisa.