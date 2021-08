Al Cosmopolitan Beach la terza tappa del concorso 'Un volto per Fotomodella'

Torna venerdì 6 agosto alle ore 21.30 la terza tappa del concorso di bellezza 'Un Volto per Fotomodella' nello splendido scenario del Cosmopolitan Beach di Tirrenia. Un evento che è giunto alla sua 37° edizione e che si presenta sotto una nuova veste con Michele Ammannati, nuovo responsabile della Toscana. A presentare le tappe del concorso di moda il modello e indossatore Leonardo Ghelarducci, che per l'occasione sarà affiancato dall'attrice e ballerina Flora Contrafatto, che tra pochi mesi sbarcherà su Netflix con il suo nuovo lavoro. Ospiti della serata due bellissime voci emergenti della musica: Sofia Gestri e Martina Niccolai, oltre a Martina Filippi, ballerina di danza del ventre della Fc Dance School di Fornacette. Le ragazze saranno acconciate da Carlo Musto. Il service è affidato a Stella The Voice e Nicola Palmiero, mentre Plinio Neri immortalerà i migliori momenti con le sue foto. La direzione artistica del concorso è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti, Jessy Trainer, che coordinerà i balli coreografici delle modelle in gara.

Giuria d'eccezione. Madrina della serata sarà Marcia Sedoc, show girl e per molti anni protagonista con le ragazze del Cacao Meravigliao di Renzo Arbore ed impegnata a Roma per il Suriname nel campo del sociale. Presidente della giuria Antonio Oliver, stilista brasiliano di alta moda, che ha messo le sue radici a Milano realizzando un'intera collezione di abiti riciclati, la blogger Francesca Barsanti, Alessandro Siri, parrucchiere, Marialuisa Lo Monte Giordano, agente di molti cantanti e musicisti, la stilista di alta moda Lucia Castellana, Maddalena Caccavalle Menza, giornalista, scrittrice e docente. Le ragazze in gara sfileranno con gli abiti da sposa di Camelia Spose e le creazioni di Angela Vannucci, presidente di Mani Attive e i gioielli di Le Gioei di Consuelo.

Cena e prenotazioni. Per partecipare alla serata la prenotazione è obbligatoria. La cena (menù fisso) comincerà alle 20 rispettando rigorosamente le norme anti-Covid. Per maggiori info e prenotazioni: 388.5798901 oppure 3356725994

Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi al concorso per le ragazze tra i 14 e i 29 anni che vogliono entrare nel mondo della moda. Ci si può iscrivere registrandosi sul sito ufficiale del concorso www.unvoltoxfotomodella.it oppure contattando il responsabile del concorso al 335.6725694 o scrivendo all’indirizzo micheleammannati@gmail.com. Altro modo per poter interagire i social con le pagine Facebook, Instagram, Twitter e YouTube del concorso Un Volto X Fotomodella - Toscana .

