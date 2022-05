The Distinguished gentleman's ride 2022

Finalmente arriva a Pisa l'evento di beneficenza motociclistico più grande al mondo in contemporanea in tutto il globo. Esso da ormai 12 anni si batte per la raccolta fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata e sulle malattie mentali dell'uomo. Raccogliendo di anno in anno milioni di euro.

A questi link la possibilità di iscriversi all'evento (cercate Pisa) totalmente gratuito, seguire tutte le novità e soprattutto donare:

https://www.gentlemansride.com/



https://www.facebook.com/events/355065576461442?active_tab=about



Grazie al supporto di grandi realtà pisane siamo riusciti ad organizzare quanto segue: domenica 22 maggio 2022 (in tutto al mondo) alle ore 09:00 Gentleman's di mezza Toscana si ritroveranno alla Stazione Leopolda per incontrarsi, confermare iscrizioni ed eventuale raccolta fondi;



L'evento richiede un certo stile d'abbigliamento come i gentleman's inglesi, moto d'epoca, moto classiche, sidecar, cafè race e similari, l'immancabile Vespa. Moto più recenti saranno comunque ben accette. La beneficenza non fa distinzioni, siamo tutti uguali.