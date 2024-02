The Elephant Man & Auge live al Caracol

Rock, Dark, New Wave, elettronica si amalgamo in maniera ancestrale nella musica di The Elephant Man, super band dal respiro internazionale prodotta da Steve Lyon (Paradise Lost, Depeche Mode, The Cure) tra Londra, Berlino e Roma.

I loro live non lasciano scampo: il rapimento è totale e senza riscatto, pur mantenendo una classe e una eleganza con pochi pari.



Ad aprire le danze gli AUGE: storica formazione toscana da anni attiva nella scena underground fiorentina, perfettamente in grado di vestire i panni scuri che la serata richiede. La loro musica mantiene quella venatura dark che tanto ci piace, pur passando dall'evoluzione artistica che contraddistingue la maturità di un progetto.

Teatro di questa vera e propria cerimonia sarà il Caracol di Pisa che ringraziamo per l'ospitalità e la collaborazione.

Prima e dopo i concerti Dj set by Egodrom (Violent Playground)



Media partners

Davvero comunicazione e RockNation.it



Tickets: 10,00 €

Info booking@vrec.it