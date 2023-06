'The end of st(art)', evento speciale di finissage

Venerdì 30 giugno alle 21.30, a 7 giorni dalla chiusura della prima mostra collettiva, Mumuorganizza uno speciale evento di finissage: The End of the (ST)art. L’evento sarà aperto da un incontro-dialogo con gli artisti, Aldo Dolcetti, Cristina Gardumi, Giovanni Possenti, Tommaso Santucci, Emila Sirakova, coordinato da Serena Tonelli e Lorenzo Garzella, per l’occasione gli artisti porteranno nuovi lavori, in vendita solo durante la serata. A seguire brindisi offerto da Mumu. L’ingresso è gratuito per i possessori della tessera Mmumu (disponibile durante tutti gli eventi al costo di 5 euro).