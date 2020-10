Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa), in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Lucca, ospita la mostra fotografica di Maria Cristina Finucci 'The Garbage Patch State: quando l’arte aiuta il pianeta'.

Già presentata nel 2018 a Lucca, presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la mostra racconta l’intervento artistico di Maria Cristina Finucci attraverso una serie di istallazioni realizzate con tappi di plastica, per sensibilizzare il grande pubblico sull’inquinamento in mare.

Il progetto di Maria Cristina Finucci inizia nel 2013, quando fonda all’UNESCO in Parigi un nuovo Stato Federale di finzione, costituito da cinque enormi isole di plastica. Se lo Stato è di finzione, purtroppo le isole sono invece un fenomeno reale, formatosi negli ultimi sessant’anni. Dalla fondazione di The Garbage Patch State, l’artista ha sviluppato una serie di interventi in varie città del mondo attraverso la creazione di opere monumentali di plastica site specific.

L’inaugurazione della mostra è prevista in diretta streaming martedì 13 ottobre alle ore 17. L'esposizione si concluderà il 30 ottobre 2020.