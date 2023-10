The Moonshine band in concerto a Ponsacco

Martedi 31 ottobre, appuntamento con la nota Band toscana THE MOONSHINE che si esibirà presso il Bambolo Live Music di Ponsacco (PI) per festeggiare la notte magica di Halloween.



La Band, che nasce ufficialmente nel 2017, propone un repertorio musicale che rende tributo ai maggiori successi Pop Rock '80 - '90, nazionale ed internazionale, dando vita ad un sound ricco di energia e di emozioni.



La Band è composta da 5 elementi:

Annamaria Montano - Voce

Cristiana Bologni - Chitarra elettrica/acustica

Marco Giovannetti - Chitarra elettrica/acustica

Samantha Morrocchi - Basso

Raffaele Alderighi - Batteria





Per info e prenotazioni tavoli: 3932252421.

Doppio menù:

- Menu Pizza: Pizza a scelta + Bibita + Caffè € 23.00.

- Menu Cucina: Antipasto Toscano + Trofie Zucca e Salciccia + Straccetti di Pollo al Curry

con Piselli + Acqua Vino e Caffè € 25.00.





Gallery







Dopo il concerto, segue discomusic con A. Senesi Dj.