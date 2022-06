The Stones in concerto

Il 18 Giugno, ore 22.00, al Route 66 arrivano 'The Stones' (The Rolling Stones Tribute Band).



The Stones è la nuova tribute band (6 elementi) volta a rendere omaggio alla più grande rock'n'roll band della storia, i Rolling Stones. Set-list che spazia in tutto il loro repertorio, dagli esordi ai brani più recenti. Massima attenzione è stata data soprattutto per ricreare le sonorità tipiche dei Rolling Stones. Beppe Baracca (Maurizio Solieri, Ricky Portera) voce e chitarra, Andrea 'Andy Bellombrosa' Dallavalle (Skiantos) chitarra e cori, Carlo Cavazzoni (batteria e cori), Enrico Giuliani (basso), Franco Nipoti (Chitarra e cori) e Jennie Huston (esperienze in UK) ai cori, vi danno il benvenuto! Let's Rock 'N' Roll!



La zona esterna è allestita con gazebi attrezzati di audio e video del concerto all'interno

Menù alla carta Steak & Grill, Tex Mex, Pizzeria, Speciale menù bambini, Arrosti vari, Galletti, Burgers Speciali da 250 Gr., Tagliate e tantissimi altri piatti

INIZIO CENA ORE 19:30

INIZIO CONCERTO ORE 23:00



Per info e prenotazioni > 050.857126