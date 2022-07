'There are ghosts': concerto dei Karate

Il 2 agosto dalle 21.30 il Giardino Scotto di Pisa ospita l’unica tappa toscana del Reunion tour della band Karate, ritrovatasi dopo 17 anni di letargo.

Si tratta di un vero e proprio evento per chi segue l’indie rock in generale e per chi, in particolare, è rimasto stregato dalla miscela unica di questa band, che seppe unire jazz, hardcore, emo e altre influenze per fonderle in una delle più importanti esperienze del post-core mondiale.

Nati negli anni ’90 e diventati un cult del genere fino al loro scioglimento, nel 2007, il gruppo capitanato da Geoff Farina ha iniziato il nuovo tour negli Stati Uniti a luglio, sulla scia della ristampa dei primi tre album. Un tour che poi è proseguito in Europa: le prime sei date sono in Italia, Paese a cui la band è legata da sempre. I Karate ebbero proprio a Pisa, grazie al negozio di dischi (e non solo) Wide, uno dei maggiori centri di risonanza.

Il 2 agosto quindi torneranno proprio a Pisa per celebrare la loro musica e il loro pubblico. Avranno i Fanciullino come band supporter, un duo pisano decisamente esplosivo che si sta facendo notare in tutta Italia a suon di live, anche grazie a una precisa scelta: puntare tutto sull’atto musicale evitando i social. Nonostante il gap generazionale, cosa che rende ancor più interessante l’iter del concerto, i Fanciullino sono la formazione perfetta per aprire questa data del Reunion tour.

A dare ancora più spessore alla serata, che fa parte di un vero e proprio progetto intitolato There are ghosts come una delle canzoni più iconiche dei Karate, l’arte di Enrico Pantani. L’artista pomarancino, che sta ottenendo grande credibilità in Italia con la sua arte dissacrante e poetica allo stesso tempo, si produrrà in un live painting durante il concerto, dopo aver già dipinto una splendida locandina. Proprio la locandina verrà regalata alle prime 50 persone che hanno prenotato il biglietto (solo 15 euro, su Eventbrite) e alle prime 50 che arriveranno alla serata. Ciò è possibile con la produzione editoriale di This Is Not A Love Song, ormai una garanzia a livello nazionale nell’unione fra espressioni figurative, musica e cinema.

Infine, il fotografo ufficiale della serata sarà Lorenzo Lessi, già finalista al Miami Street Photography Festival, uno dei contest di fotografia di strada più prestigiosi al mondo.

L’ente organizzatore dell’evento è il Castiglioncello Summertime ospite, in questo caso, del Teatro Verdi di Pisa, in collaborazione con Alessandro Carugini (Radio Incontro, Teatro Verdi) e Marco Monaco (Promosferae aps ets).

Per qualsiasi informazione: 335 537 2027.

Costo biglietto: 15 euro, su Eventbrite. Per prenotare cercare There are ghosts - concerto Karate + Fanciullino