This is jazz! Omar Sosa & Marialy Pacheco in concerto

Il grande jazz internazionale arriva a Cascina (Pisa) con “This is Jazz!”, la nuova rassegna promossa da Fondazione Sipario Toscana e Toscana Produzione Musica con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa, che tra marzo e aprile porterà a La Città del Teatro (via Tosco Romagnola 656) una carrellata di giganti del panorama mondiale.



Gli straordinari pianisti cubani Omar Sosa e Marialy Pacheco, in un incontro esclusivo per il progetto “Manos” (17/3 ore 21.15); Jan Garbarek, vera e propria leggenda che da 50 anni detta lo stile del jazz europeo, accompagnato dalla sua band con special guest il percussionista indiano Trilok Gurtu (13/4 ore 21.15); Steve Coleman, protagonista indiscusso delle scene e sassofonista cui le etichette vanno strette, insieme ai suoi Five Elements (30/4 ore 21.15): questi i tre live in programma, per un cartellone stellare che, proponendo un’antologia di pietre miliari della musica, si rivolge non solo agli appassionati del jazz, ma anche a chi si avvicina al genere per la prima volta.



La prima edizione di “This is Jazz!” sarà inaugurata venerdì 17 marzo alle 21.15 da una coppia di artisti più che iconici: Omar Sosa e Marialy Pacheco.

Lei è una delle più elettrizzanti musiciste della sua generazione, la prima donna a vincere il Piano Solo Competition del Montreux Jazz Festival e un’artista che affronta continuamente nuove sfide. Il suo tocco sensuale è una miscela unica di musica tradizionale cubana, ritmi afro-cubani e jazz contemporaneo.



Lui è uno dei suoi idoli, nominato ben 7 volte ai Grammy, un virtuoso che si muove senza sforzi fra ritmi e stili senza mai andare alla deriva, mescolando latin jazz e spiritualismo africano, stile classico europeo e il suono dell’American west coast.



Insieme, Pacheco e Sosa danno vita a un concerto rivelazione, una combinazione perfetta tra partner musicali in un omaggio profondo e personale ai grandi valori musicali del loro paese natale: Cuba.



Due pianoforti, quattro mani e quattro piedi in un folle interplay tra forte e pianissimo, tra cavalcate selvagge sulle strade tracciate dalle punte delle attente dita che sfarfallano sui tasti creando note volanti, innescando frasi, intrecciando melodie per una musica che danza.





POSTO UNICO NUMERATO 16/18€+dp

Prevendite biglietti presso il teatro e circuito TicketOne / BoxofficeToscana



Info biglietteria@lacittadelteatro.it 050744400 www.cittadelteatro.com