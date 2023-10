Thursday I'm in love - La stagione di concerti della Backstage Academy a Pisa

“Thursday I’m In Love” è il nuovo format dell’Associazione Culturale pisana ?tra musica, arte e teatro.

Una stagione ricca di appuntamenti per Backstage Academy Pisa.



L’Associazione Culturale, attiva da anni sul territorio nel campo artistico e musicale, ha annunciato la rassegna "Thursday I’m In Love”. Un calendario ricco di eventi che si svolgeranno di Giovedì e che vedrà la struttura in Viale delle Cascine 66 animarsi fino alla fine dell’anno con concerti, jam sessions, iniziative culturali, teatro e molto altro, coinvolgendo artisti di respiro nazionale e non solo.



Ad esempio, Giovedì 12 Novembre si esibiranno dei veri e propri pionieri della musica indipendente come Pierpaolo Capovilla e Nicola Manzan; il 23 Novembre sarà la volta di Guascone Teatro; il 30 Novembre dalla Germania arriveranno i Saroos; il 14 Dicembre, Erio con la sua voce incanterà il pubblico come fece con la platea di X-Factor Italia.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui.



“È un programma sicuramente molto vario - afferma il Direttore Artistico e gestore della struttura Giovanni Boschi - che abbraccia generi diversi con l’intento di offrire una programmazione ampia che possa incontrare il gusto di un pubblico vasto. La serata inaugurale della nuova stagione è andata molto bene ed ha visto protagonista una leggenda come Dome La Muerte. Neii prossimi appuntamenti spazieremo tra rock, cantautorato e teatro, fino ad abbracciare la musica internazionale, per finire poi con le Jam Session che ormai abitualmente vedono artisti di fama nazionale esibirsi con gli allievi della nostra scuola di musica e i musicisti da tutta la Toscana”.



Ecco l’elenco dei prossimi appuntamenti:

12 Ottobre: Pierpaolo Capovilla & Nicola Manzan in concerto: Triste solitario Y Final

19 Ottobre: Back In Jam, jam session con Lorenzo Cantarini (Dear Jack)

9 Novembre: Mutonia - Malèssere Tour

16 Novembre: Back In Jam, jam session con Emanuele Nazaro (Blanco, Madame)

23 Novembre: Guascone Teatro presenta: "Blu Dipinto". (Kaemmerle - Pratelli - Guidi)

30 Novembre: Saroos (Germania) in concerto: Florian Zimmer (Driftmachine) Christoph Brandner (Lali Puna) Max Punktezahl (The Notwist)

7 Dicembre: Appaloosa in concerto

14 Dicembre: Erio in concerto

21/12 Back In Jam "Xmas Party" - jam session cartoon edition



Le jam session sono a ingresso gratuito, mentre le prevendite degli altri appuntamenti sono disponibili su eventbrite.it. L’ingresso è riservato ai soci Csen, con possibilità di tesserarsi la sera stessa dell’evento.