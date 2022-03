'Ti amo da morirne': il femminicidio raccontato dalla vittima

'Ti amo da morirne' è lo spettacolo scelto dall’amministrazione comunale di Cascina per porre ancora una volta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne. Nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 marzo sarà possibile assistere allo spettacolo in modalità online direttamente dal sito del Comune di Cascina e dai social, cliccando sul link che sarà pubblicato. 'Ti amo da morirne' è la storia di un femminicidio come altri. Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente le cose e come si è arrivati all’epilogo finale, è la stessa vittima, che individua negli spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima. Un grido al mondo perché non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare. Autrice di questo testo toccante è Filomena (Mena) Vasellino, la cui passione per il teatro nasce per caso nel 1987. Dal 1991 al 1995 ha fatto parte della Compagnia 'Maschere nude – Amici del Teatro Pirandelliano' mettendo in scena soprattutto le opere del Maestro Siciliano. Le esperienze maturate fino ad oggi sono numerose, in Italia e all’estero, toccando ogni aspetto del teatro e cimentandosi anche in generi molto diversi tra loro.