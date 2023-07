Venerdì 7 luglio, alle 21.30 per la rassegna "Metti una sera a Cascina", in scena lo spettacolo 'Ti lascio perché ho finito l'ossitocina', un monologo comico-terapeutico per guarire le pene d'amore di e con Giulia Pont per la regia di Francesca Lo Bue, disegno luci a cura di Luca Carbone. Lo spettacolo, organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina, è ad ingresso libero e si svolgerà in Piazza dei Caduti.