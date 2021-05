'Ti meriti un amore' al Teatro Nuovo di Pisa

Domenica 23 maggio alle ore 19.30 Gianluca Pezzino porterà sul palco del Teatro Nuovo Pisa 'Ti meriti un amore' con Stefano di Gargi. Durante la scrittura scenica della performance teatrale/musicale, Gianluca Pezzino e Stefano Di Gangi hanno riflettuto sulla violenza che ognuno infligge più o meno consapevolmente a sé stesso e all'altro. Ogni mancanza d'amore genera nevrosi di gelosia e possesso, prevaricazione e vittimismo, arrivando all'abuso e non di rado, purtroppo, perfino all'omicidio.



Immerso nella penombra e nella solitudine della sua stanza, spiato a breve distanza dagli spettatori come in un voyeuristico peep-show dell'anima, il protagonista procede volontariamente in una sorta di rituale domestico dionisiaco. Ispirandosi alle atmosfere dark e decadenti del film SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO di Jim Jarmusch, il regista ha cercato di ricreare un' ambientazione quasi cinematografica, pur minimale, rinunciando all'illuminazione teatrale e all'amplificazione fonica. Chi è dunque questo personaggio misterioso? Forse uno scrittore? Forse un musicista o un paroliere? O forse un attore alle prese con l' immedesimazione in un nuovo personaggio?



Per info contattare: teatronuovopisa@gmail.com e il numero+39 3923233535. I biglietti i possono acquistare sul sito di Ciaotickets.it mentre la biglietteria del teatro sarà aperta il martedì dalle 16.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 11.30 alle 13.30 o mezz’ora prima dello spettacolo

